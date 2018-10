Verdachten moord Gillis blijven vast

Twee mannen die worden verdacht van de moord op Alexander Gillis in 2014 en van het voorbereiden van een tweede liquidatie blijven in afwachting van hun strafzaak achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank op Schiphol dinsdag bepaald in een inleidende zitting.

De raadslieden van Iliass K. (31) en Gökhan C. (30) vroegen de rechtbank hun cliënten op vrije voeten te stellen, maar die vond de verdenkingen daarvoor te ernstig.

Het tweetal werd in april dit jaar aangehouden. Justitie vermoedt dat C. en K. respectievelijk chauffeur en verkenner waren bij de moord op Gillis (30). Die werd op 20 februari 2014 voor het huis van zijn vriendin in Zaandam doodgeschoten.