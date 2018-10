Zevende warme dag op rij De Bilt

De Bilt heeft dinsdag voor de zevende dag op rij te maken met een warme dag. Daarvan is sprake als de temperatuur tot boven de 20 graden stijgt. Om 12:10 uur was het kwik al opgelopen tot 20,5 graden.

De reeks van zeven dagen geldt als een evenaring van het record uit 1969. Toen was het tussen 5 en 11 oktober zeven dagen op rij warm. Waarschijnlijk wordt dat record woensdag verbroken. Het is bijzonder dat het nu zo laat in oktober nog warm is. Series van vier warme late oktoberdagen kwamen eerder voor, een reeks van zeven dagen nog niet.

Dit is niet het eerste weerrecord dat sneuvelt in 2018. Dit jaar telt inmiddels 131 warme dagen tegen 85 in een normaal jaar. Al sinds 17 september geldt dit jaar als het jaar met de meeste warme dagen ooit. Het oude record stond op 116 en is inmiddels ruimschoots verbroken. Het jaar met de minste warme dagen was trouwens 1907. Toen werd het maar 40 keer warmer dan 20 graden.

Het opwarmende klimaat is verantwoordelijk voor het almaar toenemende aantal warme dagen. Tussen 1989 en 2018 telde De Bilt gemiddeld 92 warme dagen. Begin vorige eeuw lag dat gemiddelde op 66. Dat betekent een gemiddelde toename van 26 warme dagen per jaar.