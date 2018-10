2,6 miljoen kijkers voor België-Nederland

Naar het oefenduel tussen België en Nederland hebben dinsdagavond bijna 2,6 miljoen mensen gekeken. Het voetbalduel eindigde in een gelijkspel: 1-1. De live-uitzending (NPO 1) van de wedstrijd was het best bekeken programma van de avond, gevolgd door het NOS Journaal van 20 uur (1,9 miljoen).

De voorbeschouwing van de wedstrijd trok 1,6 miljoen kijkers (plek drie in de kijkcijferlijst) en de nabeschouwing 1,2 miljoen (plek vijf). Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).