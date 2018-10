Aanhouding om schietpartij Delft

In het onderzoek naar de schietpartij in de Breestraat in Delft is een aanhouding verricht. Een 21-jarige Zoetermeerder wordt ervan bedacht dat hij de bestuurder is geweest van een vluchtauto.

Agenten schoten begin deze maand op een verdachte die op de vlucht was geslagen toen zij hem wilden aanhouden, omdat hij met een wapen voor een coffeeshop zou hebben gestaan. Hij vluchtte op een scooter.

De verdachte werd later door onbekenden voor een ziekenhuis in Zoetermeer neergelegd, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Een tweede verdachte ging er toen in een vluchtauto vandoor. Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet kwijt of dat om de nu opgepakte Zoetermeerder zou gaan, omdat de verdachte in beperkingen zit. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat en het OM mag verder geen informatie naar buiten brengen.

De politie hield eerder een 26-jarige man uit Amsterdam aan op verdenking van betrokkenheid bij het beschieten van verschillende coffeeshops in de binnenstad van Delft. Die man zit nog altijd vast.