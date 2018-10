De Noord-Zuidlijn, de nieuwe metrolijn in Amsterdam, heeft woensdagochtend een paar uur niet kunnen rijden. Er reden bussen. De oorzaak van de storing is nog onbekend.

Rond 07.15 uur werd het metroverkeer weer langzaam opgestart.

De nieuwe lijn is in juli in gebruik genomen. De bouw duurde ruim vijftien jaar.