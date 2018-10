Arrestaties in maffiamoorden Italië

De politie in Italië hoopt met de arrestatie van twee mannen een viervoudige moord te hebben opgelost. Een man die in oktober 2017 in Amsterdam werd vermoord gold destijds ook als verdachte van de moorden. Dit heeft de internationale justititieorganisatie Eurojust gemeld.

Het geweld speelde zich af in kringen van de Italiaanse maffia. De viervoudige moord werd gepleegd op 9 augustus 2017 nabij Apricena, gelegen in de zuidoostelijke provincie Foggia.

In de Amsterdamse zaak pakte de politie snel een verdachte op. Deze man, eveneens Italiaan, legde in Amsterdam een bekentenis af. Ook vertelde hij de politie over de bemoeienis van het slachtoffer, de 44-jarige Saverio Tucci, met de viervoudige moord in Italië. Het lichaam van Tucci werd destijds gevonden in de kofferbak van een auto in Amsterdam-West. Hij had in 2012 al een aanslag op zijn leven overleefd.

Italië heeft om uitlevering van de verdachte van de moord op Tucci gevraagd, zodat hij eigen land terecht kan staan. Eurojust vormde de schakel tussen het Italiaanse en het Nederlandse onderzoek.