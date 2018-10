Het nieuws stond er de afgelopen tijd vol mee: de ene giftige afvaldumping van xtc in Brabant na de andere. Boswachter Erik de Jonge, werkzaam in het Brabants landschap, kijkt er niet meer van op. Wekelijks heeft hij met synthetische drugsafval te maken. “Met zo’n xtc dumping ben ik een hele dag bezig.”

Het afgelopen jaar zijn er volgens Erik al tientallen dumpingen van synthetische drugsafval geweest. “Alleen de meest schokkende dumpingen halen het nieuws. Vorige week hadden we de dumping van duizend liter zwaar giftig afval van xtc productie op een bosweg, pal langs een fietsroute waar scholieren fietsen. Twee weken geleden lagen er negen grote tonnen met giftige troep in het bos. Het hele lab met slangen, filters, luchtbedden, plastic, folie en filters lag ernaast.”

Het duurste om op te ruimen

Al zestien jaar werkt Erik als boswachter en de laatste zes jaar heeft hij de afvaldumping van xtc zien toenemen. “Het afval van synthetische drugs is het duurste om op te ruimen. Daarna het afval van een hennepteelt. Daar hebben we er ook honderden per jaar van. Soms wordt er gewoon een vrachtauto met bloempotten en restanten hennepteelt erin van een helling geduwd en achtergelaten.”

Erik twittert veel over alles wat hij qua dumpingen en afval tegenkomt en dat blijft hij ook doen. “Ik wil dat dit onder de aandacht blijft en dat dit probleem op de politieke agenda blijft staan. Ik ben boswachter, geen vuilnisman. We zijn soms een paar dagen bezig met een grote dumping, waarbij we alles zelf moeten opruimen. De impact van zo’n duizend liter dumping van vorige week is groot, zowel op de volksgezondheid als voor de natuur. Als je die giftige zure dampen inademt, kan je brandwonden op je longen krijgen. Op zo’n natuurplek gaat alles dood, van planten tot beesten.”

Tienduizenden euro’s

De eigenaar van de grond waar het afval wordt gedumpt, draait op voor de kosten. “Wat de kosten zijn van alle hulptroepen, zoals politie en brandweer, kan ik niet inschatten, maar per dumping gaat het om tienduizenden euro’s. Een jaar of negen geleden heeft één dumping ons 4,5 ton gekost. Dat had er al wekenlang gelegen, dus de hele bodem moest gesaneerd worden.”

Nederland is de grootste producent van Europa als het gaat om productie van synthetische drugs. Veel van deze productie vindt plaats onder de rivieren, aldus Erik. “Brabant is top producent. Vroeger werd er hier ook al gesmokkeld. Als er hier illegale praktijken plaatsvinden, wordt het nog veel door de vingers gezien. Daarbij zitten we hier dichtbij de grens. Het is hier makkelijker produceren dan in de Randstad.”

“Ik heb de hele nacht schoongemaakt”

Soms is Erik boos, zoals met Hemelvaart, na een hele grote smerige dumping. “Ik heb de hele nacht schoongemaakt. Wij ruimen de rommel op, terwijl anderen gebruiken. Als er geen vraag is, is er ook geen productie. Ik werk in een heel mooi gebied, het Brabantse Wal, en we zijn dagelijks keihard bezig om die natuur mooi te houden. Als mensen puur voor geld zoveel schade toebrengen, maak ik mij daar boos over. Ik doe alles om dat tegen te gaan.”

Momenteel is er meer nachtsurveillance samen met de politie. “We gaan fors meer toezicht houden en hele nachten gaan mensen op pad. Dat kost geld, maar er is meer geld voor uitgetrokken. Je moet het bij de bron aanpakken. Het is een markt van vraag en aanbod, maar er is wel iets aan de hand in Nederland dat wij hier zo’n goed vestigingsklimaat voor drugsproductie hebben. Daar moeten we iets aan doen.”