Máxima opent congres jonge wereldverbeteraars

Koningin Máxima heeft woensdagavond in de tuin van het Vredespaleis in Den Haag het jongerencongres One Young World geopend. Ongeveer 1800 jongeren uit meer dan 190 landen zijn tot en met zaterdag in de hofstad bijeen om over manieren te praten om de grote problemen in de wereld aan te pakken.

,,Jonge leiders van de wereld verzamelen zich hier in Den Haag, de stad van vrede en rechtvaardigheid. Voor de komende One Young World Summit wens ik jullie inspiratie, wijsheid, nieuwe vriendschappen voor de toekomst en doorzettingsvermogen in de taken en uitdagingen die voor ons liggen”, aldus Máxima in haar openingstoespraak.

Ook zanger Bob Geldof, adviseur van One Young World hield een toespraak, gevolgd door een eerbetoon aan de onlangs overleden voormalige VN-chef Kofi Annan.

Andere gasten op One Young World zijn onder anderen astronaut André Kuipers, paralympisch snowboardster Bibian Mentel, actrice Amber Heard, acteur Terry Crews, modellen Doutzen Kroes en Naomi Campbell, Nobelprijswinnares Tawakkol Karman, de Britse oud-premier John Major en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).