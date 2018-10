Tata Steel past productie aan wegens overlast

Tata Steel gaat voorlopig de productie van ruw ijzer verminderen. Het concern doet dat om een eind te maken aan de grafietneerslag in Wijk aan Zee. Dat heeft een woordvoerder van het hoogovenbedrijf bevestigd na berichtgeving hierover door NH Nieuws.

De afgelopen tijd kreeg Tata Steel veel klachten van de inwoners van Wijk aan Zee over neerslag van stof met grafietdeeltjes waardoor een dun laagje vuil op auto’s en huizen achterbleef. ,,Dat is heel vervelend, dat wil je niet’’, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Sinds enige tijd probeerde het bedrijf de uitstoot van grafietdeeltjes tegen te gaan volgens een nieuwe methode. ,,Helaas is dit nog niet helemaal waterdicht en komen we nu met de tijdelijke oplossing om de productie op piekmomenten, zoals het opstarten, te verminderen’’, aldus de woordvoerder. ,,We hopen snel met een definitieve oplossing te komen.”