Uber belt zelf 112

Gebruikers van taxi-app Uber kunnen binnenkort met de app alarm slaan als ze in de problemen zitten. De app belt automatisch 112 en geeft de exacte locatie en het kenteken van de auto door aan de alarmcentrale. Passagiers, chauffeurs en koeriers van Uber Eats hebben straks die noodknop.

De veiligheidsmaatregel wordt in de komende weken ingevoerd in Europa. Uber wil zichzelf zo aantrekkelijker maken. Uber-chauffeurs en passagiers kunnen ook selecteren dat ,,vertrouwde contactpersonen”, zoals partners, automatisch op een plattegrond kunnen zien waar hun geliefde precies is. De Uber-app herinnert chauffeurs verder aan de maximumsnelheid. Als iemand te hard rijdt, verschijnt een rode waarschuwing op het scherm.

Veiligheid is de zwakke schakel van veel taxi-apps. Zo verloor de grootste dienst van China, Didi Chuxing, in korte tijd veel gebruikers, nadat enkele vrouwelijke passagiers waren vermoord door chauffeurs.