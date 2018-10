Actie voor sanitair en veilig drinkwater

Het Rode Kruis wil meer voorzorgsmaatregelen tegen ebola en andere ziektes in met name Oeganda. ,,Door de slechte water- en hygiënevoorzieningen in vluchtelingenkampen verspreiden ziektes als diarree en tyfus zich snel”, merkt de hulporganisatie.

,,Met de recente ebola-uitbraak in buurland Democratische Republiek Congo is de noodzaak om meer voorzorgsmaatregelen te nemen nog groter. Tienduizenden mensen in de buurlanden lopen gevaar om de ziekte te krijgen. Tegelijkertijd kampen vele vluchtelingen in Oeganda al met andere ziektes door de slechte sanitaire voorzieningen.” Via Giro 6868 van het Rode Kruis moet er meer geld komen voor vooral meer sanitair en veilig drinkwater.

De kans op verspreiding van ebola neemt volgens een woordvoerster verder ook toe, doordat het Rode Kruis op sommige plekken slachtoffers niet veilig kan begraven. De hulporganisatie wil intussen wel meer voorlichting geven en water, waterzuiveringstabletten en zeep uitdelen in de vluchtelingenkampen en meer bouwmateriaal voor eenvoudige toiletten laten brengen.

Eén op de drie mensen ter wereld heeft geen toegang tot een toilet en één op de tien heeft geen toegang tot veilig drinkwater. ,,Elke 66 seconden sterft een kind onder de vijf jaar aan een ziekte veroorzaakt door het drinken van vervuild water en slechte hygiënische omstandigheden”, weet het Rode Kruis.