Actievoerders mogen niet bij moskee betogen

Leden van de actiegroep Identitair Verzet mogen op 28 oktober niet in de buurt van de As-Soennah-moskee in Den Haag demonstreren. Met die maatregel wil burgemeester Pauline Krikke voorkomen dat de zaak uit de hand loopt.

Krikke geeft Identitair Verzet wel toestemming om te demonstreren op de Koekamp in het centrum van Den Haag. De gemeente had eerder al laten weten dat een betoging pal voor de deur van de As-Soennah-moskee niet zou worden toegestaan.

Donderdag is besloten ook geen toestemming te geven voor een samenkomst van Identitair Verzet iets verder van de moskee vandaan. Dat zou volgens de gemeente onverantwoord zijn geweest. ,,Zo is op sociale media door verschillende groepen opgeroepen tot verzet tegen deze demonstratie”, aldus de woordvoerder van Krikke. ,,Daaronder was ook de groepering die onlangs bij een Pegida-demonstratie in Utrecht van zich liet horen. Dat liep toen zo uit de hand dat de politie op last van de burgemeester de demonstratie voortijdig heeft moeten afbreken.”

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) vindt het onbegrijpelijk dat groepen als Identitair Verzet in Den Haag mogen betogen. ,,Wij kunnen als samenleving niet meer onze ogen sluiten voor het gevaar dat uitgaat van deze extreemrechtse organisaties en hun politieke bondgenoten in de Tweede Kamer”, aldus een woordvoerder van het samenwerkingsverband. Om een tegengeluid te laten horen, houdt de SIORH op 28 oktober zelf een manifestatie op het terrein van de As-Soennah-moskee.