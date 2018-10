Arts gestraft voor valse hoop en verwaarlozing

Een arts die met een patiënt naar Italië ging voor een onbewezen therapie, is gestraft door het medisch tuchtcollege in Eindhoven. De dokter staat niet meer in het BIG-register, waarin je kunt zien of een zorgverlener zijn of haar beroep mag uitoefenen, en kan zich daar ook niet meer voor aanmelden. De arts heeft valse hoop gegeven en de patiënt ook zonder passende zorg laten zitten en onnodig laten lijden, vindt het college.

De nu overleden patiënt leed aan alvleesklierkanker en was uitbehandeld. Zijn zus ging in Italië kijken, terwijl de dokter dezelfde dag naar Nederland terugging vanuit de bed & breakfast waar hij met de zieke zat. Volgens een bericht van het tuchtcollege trof ze een schokkende situatie aan: ,,Hij had de sleutel van de kamer van patiënt beneden gelegd omdat het zo slecht ging met patiënt dat hij niet de trappen af zou kunnen om de deur open te doen. De zus trof patiënt aan in een hete kamer, in bed, met een afgeknipte frisdrankfles waarin hij moest plassen.”