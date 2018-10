BAM: we blijven oog houden voor veiligheid

Bouwbedrijf BAM heeft waardering voor het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over wat er vorig jaar misging bij de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. ,,We waarderen de zorgvuldigheid en diepgang van het onderzoek”, aldus een woordvoerder van BAM.

Volgens het onderzoek moet BAM zich actief blijven inzetten voor het invullen en uitvoeren van de aanbevelingen over de verbetering van de veiligheid. ,,De conclusies en aanbevelingen gelden voor de hele sector. Uit eerdere onderzoeken is ook al duidelijk geworden dat er meer aandacht moet zijn voor het verbeteren van de veiligheid. Daar zijn we toen al mee aan de slag gegaan en dat blijven we doen.”

De parkeergarage bezweek twee weken voor de oplevering door BAM en een paar uur nadat er nog bouwvakkers aan het werk waren geweest. Onderzoeken hebben al uitgewezen dat de vloeren van het gebouw niet aan de norm voldeden en niet sterk genoeg waren.