Boekhoorn deed eerder bod op HEMA

Marcel Boekhoorn deed jaren geleden al eens een bod op HEMA. Dat werd destijds te laag gevonden, zo liet de ondernemer donderdag weten tijdens een persconferentie naar aanleiding van zijn aankoop van de onderneming.

,,Ik volg en bewonder de HEMA al jaren”, aldus Boekhoorn. ,,HEMA een prachtig bedrijf, een icoon in het Nederlandse retaillandschap”. Maar zijn aankoopplan mislukte en HEMA kwam destijds in handen van Lion Capital en werd opgezadeld met een enorme schuldenlast.

De schuldenlast is een direct gevolg van de destijds betaalde koopprijs, aldus Boekhoorn. Hij sprak van een loden last, die hij drastisch zal terugbrengen. Een overnameprijs werd niet gegeven, maar inmiddels is al 100 miljoen euro aan schuld van de balans gehaald en moet ook de resterende schuld omlaag. Een ,,acute kapitaalinjectie” van 40 miljoen euro gaf het bedrijf verder lucht. ,,HEMA moet de kans krijgen om te ontplooien en te groeien”, aldus Boekhoorn, die geen vragen van de pers wilde beantwoorden.

Topman Tjeerd Jegen van HEMA is blij met ,,rasondernemer” Boekhoorn, die volgens hem kiest voor een langetermijninvestering. ,,Met deze nieuwe eigenaar kunnen we onze groeiambities versneld uitvoeren’’, stelt de winkeldirecteur. Het verlieslijdende HEMA zette de afgelopen tijd al sterk in op groei in het buitenland.

Zo werd in september het eerste filiaal buiten Europa geopend, in Abu Dhabi. Jegen droomde toen al hardop om van die voet aan de grond in het Midden-Oosten op termijn een springplank naar Azië te maken. Nu lijkt dat ook echt mogelijk te worden. ,,Het Verre Oosten ligt in het verschiet’’, aldus Jegen nu.

In Nederland zou HEMA met meer dan 540 winkels voorlopig wel even aan de max zitten, zei de topman in september nog. Maar onder de hoede van Boekhoorn komt er volgens Jegen ook weer ruimte om te investeren in de thuismarkt. Het is in ieder geval de bedoeling dat alle winkels hier omgebouwd gaan worden.