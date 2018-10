De bouwwereld leert onvoldoende van gemaakte fouten en neemt niet de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van bouwwerken. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport.

De garage stortte in mei vorig jaar in, enkele weken voordat die in gebruik zou worden genomen. De oorzaak was een verkeerd toegepaste vloerconstructie. Signalen dat de vloer niet deugde, werden genegeerd, stelt de raad.