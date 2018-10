Man overlijdt in woning, drie verdachten vast

In een woning aan de Linker Rottekade in Rotterdam heeft de politie na een melding van een steekpartij donderdagavond drie verdachten aangehouden. Agenten die op de melding afkwamen, troffen een man aan die niet meer bij kennis was. Pogingen om hem te reanimeren waren tevergeefs, hij overleed ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

,,Het lijkt niet te gaan om een steekpartij”, aldus een woordvoerster. ,,Maar de precieze oorzaak van het overlijden is onduidelijk. Het kan van alles zijn, van een natuurlijke dood tot een misdrijf.” De politie doet onderzoek in de woning. ,,De drie verdachten worden vrijdag verhoord om te achterhalen wat hun rol in het geheel is geweest.”