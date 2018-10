‘Meer aandacht voor vloerplaten nieuwbouw’

Bij nieuw te bouwen panden met vloerplaten zoals in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven, wordt sinds dat incident goed gelet op de constructie. Dat zegt een woordvoerder van brancheorganisatie VNconstructeurs. Hij reageert op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de instorting.

Daaruit komt naar voren dat de betonplaten in de parkeergarage in de breedte waren gelegd en niet in de lengte. Daardoor was de wapening van het beton bij de naden te kort. ,,Het leggen van zo’n vloer met rechthoekige platen is een puzzel die soms op die manier kan worden opgelost. Wordt nu bij nieuwbouw gekozen voor leggen in de breedte, dan is er extra aandacht voor die risico’s”, zegt de woordvoerder.

Kort na het instorten van het Eindhovense pand werden tientallen gebouwen met dezelfde vloerconstructie onderzocht. Daar zijn de risico’s intussen afdoende in kaart gebracht en zijn waar nodig maatregelen genomen, aldus VNconstructeurs.