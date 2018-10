Minister Hoekstra zegt bezoek Saudi-Arabië af

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat definitief niet naar een investeerdersconferentie volgende week in de Saudische hoofdstad Riyad. Dat melden ingewijden. Aanleiding om het bezoek af te zeggen, is de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi na diens bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul (Turkije).

Hoekstra zei eerder deze week al dat het niet in de rede lag dat hij Saudi-Arabië zou bezoeken, omdat dat land maar geen opheldering wil geven over het lot van Khashoggi. Turkije gaat ervan uit dat de journalist tijdens een verhoor op het consulaat is gemarteld en vermoord. De Saudi’s spreken dat tegen.

Ook Hoekstra’s Franse collega Bruno Le Maire heeft zijn deelname aan de conferentie afgezegd. Tegen de Franse televisie zei de bewindsman dat de beschuldigingen aan het adres te ernstig zijn om het bezoek te laten doorgaan. Hoekstra en Le Maire zouden in Riyad samen deelnemen aan een paneldiscussie. Eerder zeiden ook al andere prominente gasten af.