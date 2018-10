Nog eens 3,5 miljoen voor 75e Bevrijdingsdag

Het kabinet trekt 3,5 miljoen euro extra uit om de 75e verjaardag van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog te herdenken en te vieren. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil er zo voor zorgen dat ,,het verhaal over de bevrijding goed” wordt verteld.

Blokhuis belooft nog geld bij te leggen voor ,,educatieve projecten” over de oorlog en de bevrijding. Hoeveel dat wordt, laat hij nog in het midden.

De herinneringscentra in de voormalige kampen Westerbork, Amersfoort en Vught kregen eerder dit jaar al elk 1 miljoen euro voor uitbreiding en educatie. Er lag ook al 1,4 miljoen klaar voor het bevrijdingsfeest.

De 3,5 miljoen euro gaan naar onder andere het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de stichting 75 jaar vrijheid en de Pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap. Indische en Molukse Nederlanders herdenken in 2020 het einde van de Japanse bezetting.

Het CDA dringt al langer aan op extra geld voor de viering van het kroonjaar. De regeringspartij wijst erop dat oorlog en bevrijding heel bepalend zijn geweest voor de Nederlandse identiteit. De christendemocraten hopen dat de viering het gemeenschapsgevoel versterkt.

De feestelijkheden beginnen al in augustus volgend jaar in het zuiden van het land, omdat dat deel al in 1944 werd bevrijd. De rest van Nederland sluit in 2020 aan.