Waanders burgemeester fusiegemeente Waadhoeke

Marga Waanders, nu nog burgemeester van Dongeradeel, wordt burgemeester van de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke. De benoeming gaat in op 30 oktober.

Waadhoeke bestaat sinds 1 januari en is ontstaan uit een samengaan van Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en een deel van de voormalige gemeente Littenseradiel.

Waanders was in het nieuws door het uit de hand gelopen pietenprotest bij de landelijke sinterklaasintocht in Dokkum, vorig jaar. Ze trok toen op het laatste moment een vergunning in voor een protest tegen Zwarte Piet, nadat twee bussen met actievoerders op de A7 bij Joure waren tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. Volgens haar wilden betogers – pro of anti werd niet duidelijk – zwaar vuurwerk inzetten en was dat de reden van het demonstratieverbod.

Het boegbeeld van de blokkade op de A7, Jenny D., is van mening dat Waanders die zaak verkeerd heeft aangepakt. D. staat terecht voor haar rol bij de blokkade.