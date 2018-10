Wijding Smeets tot bisschop is op 8 december

De wijding van Harrie Smeets tot bisschop is op zaterdag 8 december in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Dat is de feestdag van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de patrones van het bisdom Roermond.

In de Sint-Christoffelkathedraal staat ook de zogenoemde cathedra, de officiƫle zetel van de bisschop van Roermond. Tijdens de wijdingsplechtigheid gaat Smeets op een bepaald moment op de zetel zitten.

Het bisdom Roermond meldt dat Smeets graag had gezien dat kardinaal Wim Eijk als aartsbisschop de wijding zou verrichten. Eijk had dat zeker willen doen, maar is daartoe niet in de gelegenheid vanwege een geplande operatie. Smeets zal nu de bisschopswijding ontvangen uit handen van Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Smeets is als bisschop van Roermond de opvolger van Frans Wiertz. Die trad eind vorig jaar terug.