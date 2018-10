10 jaar cel en tbs voor neerschieten fietser

De rechtbank heeft vrijdag Azim A. veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging voor het neerschieten van een willekeurige fietser in Groningen in 2017.

Het slachtoffer was een 21-jarige student. Op de vroege ochtend van 15 oktober vorig jaar werd hij op de Korreweg, even buiten het centrum, staande gehouden door drie onbekende mannen, van zijn fiets getrokken en mishandeld. A. (21) was een van hen. De rechtbank in Groningen is ervan overtuigd dat A. degene is geweest die met een revolver heeft geschoten.

Uit onder andere camerabeelden is gebleken dat er vijf kogels zijn gelost. De student werd toen hij wegrende drie keer getroffen, onder meer in zijn rug. Hij raakte blijvend verlamd. In de ogen van de rechter is er sprake van een poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twaalf jaar en tbs geƫist.