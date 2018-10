Beslag gelegd op huizen ex-Vestia-topman Staal

Een Zuid-Afrikaanse stichting die zegt opgelicht te zijn door oud-Vestia-topman Erik Staal, heeft beslag laten leggen op huizen van hem in Nederland en op Bonaire. De stichting Housing Association South Africa (HASA), ooit opgezet voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika, zegt dat Staal in totaal 2,2 miljoen euro uit de stichting heeft weggesluisd. Dat maakte de bestuurder van HASA, advocaat Willem van Nielen, vrijdag bekend in het tv-programma Nieuwsuur.

,,Uit ons onderzoek is gebleken dat voor een bedrag van 2,2 miljoen gelden niet zijn besteed aan het doel van de stichting. Wij menen dat dat geld terugbetaald moet worden. We hebben de heer Staal meerdere malen opgeroepen en verzocht om medewerking te verlenen dat bedrag terug te betalen. Dat is niet gebeurd en daarom moeten wij nu beslag gaan leggen”, aldus Van Nielen.

Er loopt al langer een strafrechtelijk onderzoek naar Staal in deze zaak. Justitie verdenkt hem ervan 1,2 miljoen euro achterover te hebben gedrukt. Hij wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd vorig jaar april opgepakt, waarna huiszoekingen volgden.

De stichting werd in de jaren negentig opgericht. Verschillende gemeenten en woningcorporaties doneerden geld, met de bedoeling om woningen te bouwen voor arme Zuid-Afrikanen. Er kwamen ook huizen, maar Staal wordt er dus ook van verdacht geld uit de stichting te hebben weggesluisd.

Vestia, de grootste woningcorporatie van het land, kwam enkele jaren terug in zware problemen. Dat kwam door riskante beleggingen in zogeheten derivaten. Vestia, dat door andere corporaties gered moest worden van de ondergang, claimde van onder meer Staal een schadevergoeding voor het financiƫle debacle van in totaal ruim 2 miljard euro.

Van Nielen zegt niet uit te sluiten dat Staal die schikkingen deels heeft betaald met achterover gedrukt geld uit de stichting HASA. Volgens Nieuwsuur wilde de advocaat van Staal geen commentaar geven en liet het Openbaar Ministerie weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar Staal nog loopt.

Binnen Vestia is ,,geschokt gereageerd”, zo laat de corporatie weten in een persbericht. Vestia zegt formeel juridisch niet meer met HASA te maken te hebben, maar steunt de oproep van Van Nielen aan Staal om het bedrag aan de stichting terug te betalen.