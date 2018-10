Doodschopper grensrechter is zoek

De 22-jarige man die onder meer is veroordeeld voor de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere in 2012 is zoek. De politie in Amsterdam heeft hem zoals dat heet, intern gesignaleerd. Dat betekent dat als hij ergens wordt aangetroffen, zal worden opgepakt waarna hij alsnog kan worden uitgezet.

In september oordeelde de bestuursrechter in Amsterdam dat hij per direct het land uit moet. De rechter ging niet mee in het beroep dat hij had ingediend tegen uitzetting naar Marokko en het inreisverbod. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had hier twee jaar geleden toe besloten.

De man is in Nederland geboren en getogen, maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit. Zijn moeder heeft nooit de Nederlandse nationaliteit voor hem aangevraagd.

Nieuwenhuizen (41) werd op 2 december 2012 slachtoffer van een dodelijke schoppartij op een veld van zijn club Buitenboys in Almere, na een wedstrijd tegen de club van de dader, Nieuw Sloten uit Amsterdam.