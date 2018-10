‘Mensen aardbevingsgebied zijn murw’

Mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen zijn murw, hebben stress, gezondheidsklachten en willen gewoon duidelijkheid. Kinderen willen vooral gehoord worden en serieus genomen worden. Zij maken zich zorgen over hun ouders en vragen zich af hoe het hun zal vergaan in een tijdelijke woning.

Dat beeld kwam naar voren vrijdag tijdens gesprekken die de Kinderombudsvrouw en de Nationale ombudsman hadden met kinderen en volwassenen die in het gebied wonen, zo zegt een woordvoerster van de ombudsman. De twee willen weten waar de mensen tegenaan lopen tijdens de versterking van hun woningen.

Eerder bleek ook al uit onderzoek van ombudsman Reinier van Zutphen dat de impact daarvan groot is. Ook uit onderzoek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer kwam al naar voren dat ook kinderen veel last kunnen hebben van de zogenoemde versterkingsoperatie en de bijbehorende verhuizingen.

In de middag spraken de twee met bestuurders en hulpverleners in het gebied. Ook zij bleken door de voortdurende problemen door de aardbevingen murw geworden. ,,De weerbaarheid is nihil, en dat baart de ombudsman zorgen”, aldus de woordvoerster.

De bedoeling is dat de ombudspersonen een en ander uiteindelijk bij minister Eric Wiebes (Economische Zaken) onder de aandacht brengen.