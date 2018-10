Nalatenschap van Wolkers naar Leiden

De artistieke nalatenschap van Jan Wolkers wordt voortaan in Leiden beheerd. Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden hebben respectievelijk beeldende kunst en archieven verworven van Wolkers (1925-2007), wat ook diens wens en die van zijn echtgenote Karina was. Wolkers, geboren in Oegstgeest, groeide ook op in de omgeving van Leiden.

De kunststukken en papieren komen beschikbaar voor expositie, onderwijs en onderzoek. Er gaat ook nog een speciale Wolkers-website de lucht in.

Het literaire en persoonlijke archief van Wolkers, dat vrijdagmiddag officieel wordt overgedragen, bestaat uit honderden stukken zoals brieven, dagboeken, familiefoto’s, aantekeningen, typoscripten en drukproeven. ,,Een belangrijk deel van het materiaal is gerelateerd aan literair werk als Kort Amerikaans, Een roos van vlees, Terug naar Oegstgeest, De walgvogel, De doodshoofdvlinder en de vroege verhalenbundels. Daarnaast zijn er brieven en documenten rond opdrachten voor beeldend werk en rond de verfilming van Turks fruit en andere romans”, aldus een woordvoerder van de Bibliotheken.

Verder zitten er circa 220 tekeningen in het archief, waaronder alle vroege zelfportretten, dier- en plantenstudies, landschappen, modeltekeningen, tekeningen in relatie tot beeldhouwwerken en selectie uit Wolkers’ late aquarellen.

Museum De Lakenhal ontvangt vrijdag ,,een representatieve selectie” van achttien beeldende werken. ,,Het betreft onder meer Wolkers’ vroegste figuratieve werk, de geometrisch-materiële reliëfs van begin jaren zestig, de meer conceptuele, experimentele assemblages van de jaren zeventig en het eerste ‘lichtschilderij’ uit 1988.”

De verwerving is mede mogelijk gemaakt door Karina Wolkers, de gemeente Leiden en verschillende culturele fondsen.