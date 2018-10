‘Nieuw voedsellogo nodig nu Vinkje verdwijnt’

Er moet een nieuw logo komen om mensen te helpen gezonde keuzes te maken in de supermarkt. Daarvoor pleit de Consumentenbond, die stelt dat veel consumenten hier behoefte aan hebben. Fabrikanten mogen vanaf vrijdag geen ‘Vinkje’ meer op verpakkingen zetten. Dat logo, bedoeld om consumenten een ,,bewuste keuze” te laten maken, is afgeschaft omdat het onduidelijkheid schepte en volgens critici zelfs misleidend was.

Voor de dikwijls verkeerd begrepen Vinkjes is nog geen alternatief gevonden. Althans: niet op verpakkingen. Wel ontwikkelde het Voedingscentrum op kosten van het ministerie van Volksgezondheid de app ‘Kies Ik Gezond?’, waarmee producten gescand kunnen worden en de consument kan checken of ze in de ‘schijf van vijf’ passen en hoeveel suiker of zout erin zit.

Maar op verpakkingen staat met de teloorgang van de Vinkjes geen logo meer. Bijna driekwart van 1600 door de Consumentenbond ondervraagden is voorstander van een nieuw logo. Bijvoorbeeld met een kleur: rood voor ongezond, groen voor gezond en oranje voor alles daartussen.

Vooral het blauwe Vinkje was omstreden. Dat stond voor de ‘betere keuze’ binnen productgroepen die sowieso niet gezond te noemen zijn, zoals frisdrank met minder suiker of snacks met minder vet.