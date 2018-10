Rechter staat actie woonwagenbewoners toe

Een groep woonwagenbewoners mag voorlopig in Spijkenisse drie caravans en een woonwagen neerzetten op een voormalige woonwagenstandplaats. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald in een kort geding dat de Sinti hadden aangespannen tegen de gemeente Nissewaard. Die wilde hen weg hebben van de groenstrook, omdat het plaatsen van woonwagens daar in strijd is met het bestemmingsplan.

De Sinti zeggen dat het om een betoging gaat. Ze vinden dat Spijkenisse en ook andere gemeenten te weinig plekken aanbieden voor woonwagens. Ze hebben spandoeken opgehangen om aandacht te vragen voor hun positie. De rechter vindt ook dat het om een betoging gaat en die kan niet zomaar worden beĆ«indigd. Dat mag alleen als het protest leidt tot problemen, onder meer met het verkeer, of gezondheidsrisico’s oplevert en daarvan is volgens de rechter geen sprake.

Ook in andere plaatsen in Nederland voeren woonwagenbewoners actie voor behoud van hun plek. Zo waren er protesten in Alkmaar, in Elst, in Zwolle, Den Haag, Maastricht, Borne en Heerlen. De acties zijn veelal op de locaties zelf, waarvan de gemeente wil dat de woonwagenbewoners er vertrekken.

Eerder al had minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gezegd dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende plekken. Ze zijn namelijk verplicht om ook de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te faciliteren. Daarmee volgt de minister de adviezen van het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman.