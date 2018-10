Rijn bij Lobith stond nog nooit zo laag

De Rijn bij Lobith heeft sinds de metingen in 1901 zijn begonnen, nog nooit zo laag gestaan. Vrijdag was de waterstand nog maar 6.61 meter boven NAP. Ook de afvoer van rivierwater richting zee daalt sterk. Vrijdag is een afvoer van 7.57 kubieke meter water per seconde gemeten en dat is sinds 1971 niet meer zo weinig geweest.

Rijkswaterstaat voorziet tot halverwege volgende week een verdere daling. De dienst raadt schippers op de Waal, IJssel, Nederrijn en Lek aan om de minst gepeilde diepten op de rivieren goed in de gaten te houden. Er zijn deze week al schepen die toch te zwaar beladen waren aan de grond gelopen, aldus een woordvoerster. De scheepvaart heeft ook veel hinder van beperkingen die bij sluizen nodig zijn vanwege het extreem lage water.