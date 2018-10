Veel Nederlandse kansen op Prix Europa

Meerdere Nederlandse programmamakers kunnen vrijdag in de prijzen vallen bij de uitreiking van de Prix Europa in Berlijn. Tien tv-producties, zeven radioprogramma’s en vier onlineprojecten uit ons land zijn in de race voor de prestigieuze mediaprijzen.

In de categorie tv-fictie zijn drie Nederlandse producties genomineerd. De film Jungle, de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen en de telefilm Gewoon vrienden nemen het op tegen negentien andere kanshebbers. Het veelbesproken Alicia, over een meisje dat jarenlang wacht op een pleeggezin, dingt mee in de categorie tv-documentaire.

Het Zembla-item ‘Gif in de cockpit’ maakt kans in de categorie tv-actualiteit. Vier van de zestien kanshebbers op de Iris, de prijs die de bevordering van diversiteit beloont, komen uit Nederland.

Nederland is vertegenwoordigd in alle radio-categorieën en ook bij de online projecten heeft ons land meerdere ijzers in het vuur. Onder meer het project Explosieve export over de handel in Nederlandse wapens is in de race voor een beeldje.