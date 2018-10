Zeg nee tegen diëten en ja tegen een gezonde leefstijl

Gezond leven, aankomen, afvallen, op dieet: we maken het onszelf maar wat moeilijk. Gaat het niet veel meer over een gezonde leefstijl dan continu bezig zijn met diëten? Met name de donkere en koude maanden zijn voor veel mensen een uitdagende periode omdat de kans dat we aankomen groter is. Door de kou en de korte dagen lonkt de sportschool wat minder en zijn we eerder geneigd om voor comforteten te kiezen. Hoe zorg je goed voor jezelf tijdens de winter?

Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen in de winter twee à drie kilo aankomen. We bewegen minder, kiezen sneller voor een avondje op de bank en het merendeel van de voeding dat we eten als het buiten koud is, is vaak overladen met boter en zetmeel. Koolhydraten kan je lichaam snel omzetten in warmte en daarom hebben we er in de winter meer zin in. Maar van koolhydraten, zoals brood, suikers en deegwaren, komen we ook sneller aan.

Koolhydraatarm dieet

Wat je lichaam ondersteunt tijdens de winter, maar uiteraard ook tijdens de rest van het jaar, is allereerst om de koolhydraten niet uit alcoholische drankjes en snacks te halen. Eet wat meer groente en fruit, waar ook koolhydraten in zitten. Een koolhydraatarm dieet is een goede optie, waarbij je wat vaker eiwitrijke voeding eet. Hierdoor heb je verspreid over de dag meer energie in plaats van de bekende pieken en dalen.

De sleutel tot meer vitaliteit is om een gezonde leefstijl te hanteren. Dit betekent geen diëten die niet vol te houden zijn en waar je uiteindelijk meer van aankomt. Gezond willen leven draait vooral om het aanleren van nieuwe, gezonde gewoontes. Het zijn vooral die kleine, duurzame veranderingen die ertoe doen. Ben je ervan bewust wat je in je mond stopt en eet gematigd en gevarieerd, aldus dieetexpert drs. Oscar Helm.

Voldoende slaap

Een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is voldoende slaap. Het is geen geheim dat je je niet goed voelt als je te weinig slaapt en dat je dan meer zin hebt in zoete of zoute snacks, ook wel de verslavingen in onze keukens. Een tekort aan slaap heeft niet alleen een impact op je humeur, maar ook op je gezondheid en je gewicht. Zorg ervoor dat je 7 à 8 uur per nacht slaapt en dat je zoveel mogelijk een vast ritme aanhoudt.

Tenslotte, eet om jezelf te voeden en niet om jezelf te verdoven. Luister wat meer naar je lichaam, die ons continu signalen geeft over wat het nodig heeft. Vaak eten we terwijl we niet echt honger hebben of omdat we iets niet willen voelen. Drink voldoende water, met name voor een maaltijd, stop met (light) frisdranken en vruchtensappen en eet in de ochtend zoveel mogelijk eiwitten. Afvallen met een glimlach, aldus dieetexpert drs. Oscar Helm, is mogelijk. Ook tijdens de wintermaanden.