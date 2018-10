Bedrijven beperken bellen leaserijders

Ruim een op de vier bedrijven (28 procent) stimuleert werknemers met een leaseauto om alleen handsfree te bellen of de telefoon tijdens het rijden helemaal niet te gebruiken. Dat doen ze bijvoorbeeld door een carkit te laten inbouwen of voorlichting te geven over de gevaren van bellen tijdens het rijden.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) deden onderzoek onder duizend leaserijders. Een op de drie denkt dat hun baas verwacht dat ze altijd binnen een half uur op een telefoontje reageren, ook als ze onderweg zijn.

Ruim de helft van de werknemers (52 procent) heeft een instructie gekregen voor het gebruik van de smartphone tijdens het rijden van zakelijke kilometers. Om te voorkomen dat mensen de smartphone ├╝berhaupt gebruiken achter het stuur, laten sommige bedrijven een app installeren die het mobiele telefoonverkeer in de auto onmogelijk maakt.