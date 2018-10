Met het overlijden van Wim Kok verliest Nederland een staatsman die in staat was om sociale en politieke tegenstellingen te overbruggen. CDA-leider Sybrand Buma zegt dat in een reactie. ,,Kok werd door velen gewaardeerd om zijn inhoudelijke stijl, zijn rust en gezag. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw, familie en partij.”