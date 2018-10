Cinekid op de bres voor verplichte kijklijst

Behalve de verplichte leeslijst in het basis- en voortgezet onderwijs moet er ook een verplichte kijklijst komen. Daarvoor pleit Floor van Spaendonck, directeur van kindermediafestival Cinekid. Tijdens het evenement wordt de VPRO Cinekid Top 100 gepresenteerd. Dit is een lijst met bijzondere jeugdfilms die je als kind gezien moet hebben.

Deskundigen hebben de films geselecteerd. De lijst staat vol met oude en recente klassiekers als The Kid van Charlie Chaplin uit 1921 en Dikkertje Dap (2017). Hij is terug te vinden op de website van Cinekid, zodat hij als inspiratiebron kan dienen voor kinderen, ouders en leerkrachten.

De Cinekid-directeur wil verder vaste medialessen in het basisonderwijs. Nu is het volgens haar nog teveel afhankelijk van de interesse van een leraar of een school wel of niet met media aan de slag gaat.

,,Kinderen leven in een beeldcultuur”, zegt Van Spaendonck. ,,Ze zijn de hele dag omringd door beelden. Het is broodnodig dat ze niet alleen handig zijn met software, maar ook iets begrijpen van cinematografie, van de manieren waarop filmverhalen worden verteld.” De directeur wil dat ,,de mindset” verandert. ,,Kinderen moeten leren om film niet alleen als entertainment te zien, maar ook als kunstvorm. Ik vind dat filmeducatie in het curriculum thuishoort. Waarom is er wel een leeslijst maar geen kijklijst?”

Eerder deze week maakte minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend dat ze de komende jaren 3 miljoen euro extra wil vrijmaken voor filmeducatie. Dit bedrag komt bovenop de negen ton die ze op Prinsjesdag aankondigde.

De minister opende de 32e editie van het kindermediafestival woensdag het Westergasfabrieksterrein in Amsterdam. De afgelopen dagen was het evenement alleen voor scholen toegankelijk, maar vanaf zaterdag kan iedereen er terecht. Ook is er een Cinekid-programma in bijna veertig filmtheaters in het land. Het festival, bedoeld voor kinderen van drie tot veertien jaar, trekt jaarlijks zo’n 65.000 bezoekers. Cinekid biedt de nieuwste jeugdfilms, -series en -documentaires. In totaal zijn er 169 films te zien.