D66: onafhankelijk onderzoek dood Khashoggi

Nu Saudi-Arabië de dood van journalist Jamal Khashoggi heeft bevestigd, dient er een onafhankelijk onderzoek te komen naar ,,wat er echt gebeurd is”. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma laat dat op Twitter weten. Ook wil hij dat Nederland het initiatief doorzet voor een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië.

De autoriteiten in dat land hebben toegegeven dat de verdwenen journalist is omgekomen. Hij zou zijn overleden bij een gevecht op het Saudische consulaat in Istanbul. Tussen het verdwijnen van Khashoggi en de mededeling van Saudi-Arabië zaten zo’n twee weken.