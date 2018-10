Oud-premier Wim Kok overleden

Oud-premier en oud-PvdA-leider Wim Kok is overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. Kok overleed in zijn woonplaats Amsterdam op tachtigjarige leeftijd in aanwezigheid van zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal.

Wim Kok (geboren in 1938) werkte na een opleiding aan Nyenrode bij de vakbond NVV. Van 1976 tot 1985 was hij voorzitter van de vakcentrale FNV. In 1986 volgde hij PvdA-leider Joop den Uyl op. In het derde kabinet Lubbers was hij minister van Financiƫn en vicepremier. In Paars I en II was hij premier van kabinetten van PvdA, VVD en D66. Kok beƫindigde zijn Haagse loopbaan in 2002. Daarna was hij onder meer commissaris bij ING en Shell. Ook verrichtte hij onder meer werkzaamheden voor de EU.

Als PvdA-leider zorgde Kok voor een koerswijziging van de partij, die hij meer in de richting van het politieke midden stuurde. In een toespraak in 1995 noemde hij dat het ,,afschudden van de ideologische veren”. Kok verwierf internationaal faam als boegbeeld van de ,,derde weg”, die het midden zocht tussen sociaaldemocratie en liberalisme. Tot zijn bewonderaars behoorden de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton en de toenmalige Britse premier Tony Blair. Zijn commissariaten bij multinationals leidden tot kritiek, omdat Kok als premier had afgegeven op de ,,exhibitionistische zelfverrijking” in het bedrijfsleven.