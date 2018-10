Balkenende: Kok was verbindend en had gezag

Jan Peter Balkenende herinnert zich Wim Kok, die hij in 2002 opvolgde als premier, als een verbindend leider die zijn best deed om ,,premier voor alle Nederlanders te zijn”. ,,Hij was ook een premier met gezag, ik heb er veel respect voor hoe goed hij zijn dossiers kende”, reageerde Balkenende in tv-programma Buitenhof op het overlijden van Kok.

,,Werk, werk, werk stond voorop”, memoreert de CDA’er het speerpunt van zijn voorganger. Balkenende zegt dat hij grote bewondering heeft voor Kok, die zowel succesvol was als oppositieleider, daarna als minister van FinanciĆ«n toen zijn PvdA ging samenwerken met het CDA van Ruud Lubbers en vervolgens zelf als premier. ,,Hij heeft laten zien dat hij van heel veel politieke markten thuis was. Dat vind ik ontzettend knap van hem”, zei Balkenende.

Hij roemde verder de manier waarop Wim Kok Nederland in het buitenland vertegenwoordigde, onder meer door het poldermodel van overleg te promoten.