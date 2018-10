Dj Martin Garrix weer de beste van de wereld

Dj Martin Garrix is voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot de beste dj van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag onthulde de Top 100 van beste dj’s wereldwijd in de nacht van zaterdag op zondag. Op de tweede plek staat het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike. Dat was vorig jaar ook zo.

In de top 5 is er ook een plek voor de Nederlanders Hardwell (nummer 3) en Armin van Buuren (plek 4). De Franse dj David Guetta is nieuw in de top 5. Hij neemt de vijfde plek over van Tiësto.

Het nieuws werd bekendgemaakt in Amsterdam tijdens het AMF, het grootste evenement tijdens Amsterdam Dance Event (ADE). Het is voor de derde keer op rij dat Garrix de ranglijst aanvoert. Het is voor de dertiende keer dat een Nederlander op de eerste plek staat.

Dj Hardwell kondigde overigens onlangs aan een pauze in te lassen omdat hij tijd voor zichzelf nodig heeft. Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat zondag de vijfde en laatste dag in.