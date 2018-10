Komende nacht veel vallende sterren te zien

De komende dagen passeren Orioniden de aarde en wie een glimp hoopt op te vangen van deze vallende sterren moet vannacht opblijven. Dan is het beste moment om dit te zien, zegt Weeronline.

Afgelopen dagen waren er al vallende sterren te zien, maar in de nacht van zondag op maandag komt dit tot een hoogtepunt. Dan zijn er bijna veertig per uur te zien. Om dit natuurfenomeen te kunnen zien moet het niet bewolkt zijn. Mensen op de Wadden, in grote delen van Noord-Holland, Friesland en Groningen hebben dit geluk. Na wat bewolking en regen klaart het aan het einde van de nacht op in die delen van het land, voorspelt de weerdienst.

Overigens heeft het geen zin om in het begin van de nacht al naar de sterrenhemel te turen. Een bijna volle maan gooit roet in het eten. Door het licht hiervan is niets te zien van de vallende sterren. Rond 05.10 uur gaat de maan onder waardoor het ideale ‘kijkmoment’ ontstaat. Tot 06.30 kan je dan genieten van de meteoren.

Weeronline raadt sterrenkijkers aan hun blik naar het zuiden te richten en te kijken naar een punt iets hoger dan halverwege tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel. Laat je ogen een kwartiertje wennen aan het donker. Kijk dus niet tussendoor op je telefoon anders kun je opnieuw beginnen. Zoek een donkere plek zonder kunstlicht op en zorg ervoor dat je vrij zicht hebt op de hemelkoepel.

De vallende sterren zijn stukjes afval van de komeet Halley. Dit zijn zogenaamde snelle meteoren. Ze schieten langs de aarde met een snelheid van 66 kilometer per seconde, dat is meer dan 200.000 kilometer per uur. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen.