Tekstschrijver Manuela en Margrietje dood

Liedjesschrijver en voormalig wethouder in Utrecht Toon Gispen is dit weekend overleden. Dat melden de gemeente en zanger Henk Westbroek, partijgenoot van Leefbaar Utrecht.

Gispen was als tekstdichter mede-verantwoordelijk voor liedjes als Niemand laat zijn eigen kind alleen (Willy en Willeke Alberti), Margrietje (Louis Neefs), Geef mij je hand (Ciska Peters), Manuela (Jacques Herb) en ’t Is o.k., waarmee de groep Harmony Nederland in 1978 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.

Namens Leefbaar Utrecht was Gispen tussen 2001 en 2005 wethouder van Cultuur in Utrecht. Hij was al enige tijd ziek. Toon Gispen werd tachtig jaar.