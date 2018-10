Deel proces ontvoering Insiya uitgesteld

De rechtbank in Amsterdam heeft het proces rond de ontvoering van Insiya Hemani gedeeltelijk uitgesteld. Zij zal de komende twee dagen wel de feiten in het dossier bespreken, maar tot een afronding van de zaak, inclusief strafeisen, komt het pas in mei volgend jaar. De rechtbank wil dat een laatste poging wordt ondernomen de vader van het nu vierjarige meisje als getuige te horen. De man verblijft in India.

Insiya werd werd in 2016 ontvoerd en uit het land gesmokkeld, volgens het Openbaar Ministerie (OM) op verzoek van haar vader. Insiya woont sindsdien bij haar vader. Pogingen de man als getuige te horen liepen tot nu toe op niets uit.

Maandag begon de rechtbank aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen zes verdachten, vijf mannen en een vrouw. Zij zouden handlangers zijn geweest van vader Shehzad H.