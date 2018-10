‘Kidnap Insiya was goed voorbereide operatie’

De ontvoering van Insiya Hemani was een grondige, tot in detail voorbereide operatie, die door de betrokkenen ‘operatie-Barney’ werd genoemd. Aan de basis van het misdrijf lag een document ,,in militaire termen’’, opgesteld door verdachte Willem V., waarin werd beschreven hoe het plan moest worden uitgevoerd. De groep verdachten is bijeengebracht door de vader van Insiya en hoofdverdachte Erik S. (60).

Dat blijkt uit de dossierstukken die de rechtbank maandag besprak op de eerste dag van het proces tegen zes verdachten in de zaak.

Insiya (destijds twee jaar oud) werd op de ochtend van 29 september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer ontvoerd en uiteindelijk naar India gebracht, om daar bij haar vader te verblijven.

Op de bewuste dag drongen drie mannen de woning binnen. Nadat het meisje in de gereedstaande vluchtauto was gezet, wisten buren een van de drie mannen te overmeesteren en over te dragen aan de politie. Deze man, Robert B. (49), was speciaal voor het ontvoeringsplan ingevlogen vanuit Amerika.

Voor de voorbereiding van de operatie werden vergaderzaaltjes, hotelkamers en auto’s gehuurd. Er was een chatgroep, een observatie- en een ‘pick-upteam’.

Willem V., de schrijver van het plan en chauffeur van de kidnapauto, meldde zich een dag na de ontvoering bij de politie. Hij dacht naar eigen zeggen dat hij aan een zinvol plan had meegewerkt (de hereniging van een kind met haar vader), maar door een Amber Alert over Insiya besefte hij dat de zaken anders lagen. De rechtbank leek zijn deelname aan het project maar moeilijk te kunnen begrijpen, net als V. zelf.