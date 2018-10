Problemen op spoor verwacht door herfstweer

Vooral in het westen en noorden van het land kan het treinverkeer dinsdag hinder ondervinden van het herfstweer. Het gaat flink waaien, waardoor veel blad ineens van de bomen zal vallen. ,,Aan zee komt een harde wind te staan (windkracht 6-7) en op de Wadden is kans op een stormachtige wind (8 Bft.) en zware windstoten van 75 – 80 km/uur”, verwacht Weeronline.

Gevallen bladeren kunnen tot overlast leiden op de weg en op het spoor. Vooral Sprinters hebben last van de bladeren op de rails, omdat deze treinen vaker moeten remmen en optrekken. De wielen van de trein malen gevallen bladeren fijn en kunnen in combinatie met vocht en roest een dunne, gladde laag op de rails vormen. Treinen slippen hierdoor soms. Machinisten zullen voorzichtiger optrekken en remmen en dat leidt tot vertraging en uitvallende treinen. Ook blijven spoorwegovergangen nabij stations, als veiligheidsmaatregel, soms langer dicht.

In het noorden, midden en oosten van het land kan het af en toe wat regenen. In het zuiden blijft het overwegend droog en vooral in Zeeland is de zon af en toe te zien. Het wordt 14 graden in het oosten en 16 aan zee, maar door de wind zal het in de kustgebieden, vooral in het noorden, gevoelig kouder aanvoelen.