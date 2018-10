‘Talloze pogingen vader Insiya te horen’

In het onderzoek naar de ontvoering van het meisje Insiya Hemani zijn bijna tweehonderd verzoeken gedaan om de vader van het kind te kunnen horen als getuige. Tevergeefs, tot dusver is het niet tot een verhoor gekomen, ook niet op afstand.

Insiya werd in september 2016 op tweejarige leeftijd ontvoerd in Amsterdam en vervolgens het land uitgesmokkeld. Sindsdien verblijft zij bij haar vader, Shehzad H. Ondanks alle pogingen is er nooit een verklaring van zijn kant op tafel gekomen. Het Openbaar Ministerie ziet vader H. als verdachte. De ontvoering van Insiya zou op zijn instigatie hebben plaatsgevonden.

Maandag is de rechtbank in Amsterdam begonnen aan het proces tegen zes verdachten die bij de ontvoering betrokken zouden zijn geweest. De rechtbank hoorde de rechter-commissaris als getuige, om erachter te komen wat er is ondernomen om het verhoor van vader Shehzad tot stand te laten komen. Het horen van een rechter-commissaris als getuige is uitzonderlijk.

Op de vraag of de vader op afzienbare termijn alsnog kan worden gehoord, is volgens de rechter-commissaris geen inschatting te maken. Recente, informele contacten zouden die hoop kunnen voeden, zei hij, maar zekerheid is er niet.