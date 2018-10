Veel hinder voor treinreizigers Lelystad

Treinreizigers in en rond Lelystad ondervinden veel hinder door een verdacht pakketje dat is aangetroffen voor het provinciehuis van de stad. Het provinciehuis ligt vlakbij het treinstation Lelystad Centrum en de politie heeft straten in de omgeving afgezet. Daardoor is het station minder makkelijk bereikbaar.

Een woordvoerder van de NS zei dat er door hulpdiensten beperkingen waren opgelegd voor het treinverkeer, maar die zijn inmiddels opgeheven. ,,We starten de boel nu weer op, maar dat kan even duren. Het kan goed zijn dat reizigers hiervan nog wel even last hebben. Zeker omdat dit gebeurt in de drukke maandagochtendspits.”

Omroep Flevoland meldt dat mensen die lopend naar het station willen, door de politie worden doorgelaten maar dat automobilisten worden tegengehouden. Op Twitter melden reizigers dat hun trein ook niet meer stopt in Lelystad.