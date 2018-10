Vernielingen bij terrein Staatsbosbeheer

De banden van een aantal dienstauto’s van Staatsbosbeheer in de Ooijpolder bij Nijmegen zijn lekgestoken. Op het afgesloten parkeerterrein stonden ook auto’s van particulieren, waarvan de banden eveneens zijn lekgeprikt. Daarnaast is een hek vernield, terwijl op andere hekken een extra slot is aangebracht. De dienst doet maandag aangifte van de vernielingen.

De vernielingen hebben mogelijk te maken met bomenkap langs de Bisonbaai in de Ooijpolder. Staatsbosbeheer begint maandag met het weghalen van 23 van de bijna negentig populieren rondom de baai. Tegen de kap van de beeldbepalende bomen is veel geprotesteerd.

Natuurbeschermers wilden dat Staatsbosbeheer de populieren flink zou snoeien, maar volgens de dienst is kap noodzakelijk. De Bisonbaai is een drukbezocht recreatiegebied en de bomen zijn niet meer betrouwbaar.