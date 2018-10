Aandeelhouders ziekenhuizen laaiend

,,Door deze harde en cynische opstelling van de verzekeraars worden de belangen van de patiënten op onverantwoorde wijze in de waagschaal gesteld.” Dat vinden de aandeelhouders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen volgens een persbericht dat op de persconferentie over de kwestie is uitgedeeld.

Patiënten èn personeel verdienen verdienen een ,,betere en zorgvuldiger behandeling’, vinden ze. Ze noemen het ,,onbegrijpelijk” dat verzekeraars ,,eenzijdig kunnen beslissen de al tientallen jaren bestaande contractering van zorg accuut op te zeggen.”

De gang van zaken ,,is in het Nederlandse zorglandschap nog nooit vertoond”. De aandeelhouders zouden een gerechtelijke procedure om intrekking van de beslissing van de verzekeraars of voor een soepele overgangsregeling wel steunen, maar kunnen zo’n zaak niet zelf beginnen.