Bruins: spoedeisende hulp niet in gevaar

Als de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen failliet gaan, zal dat geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde in de regio. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde geldt in Nederland een norm van 45 minuten. Iedereen moet zo’n afdeling binnen die tijd kunnen bereiken.

Hoewel sluiting van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen niet zou betekenen dat extra mensen buiten deze norm komen te vallen, laat Bruins het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kijken wat voor gevolgen sluiting zou hebben voor andere ziekenhuizen.

Mocht de norm in een van de regio’s in zicht komen, dan kunnen andere ziekenhuizen verplicht worden hun afdeling spoedeisende hulp open te houden.

Bruins vindt het ,,wrang” dat het ondanks alle inspanningen ,,niet is gelukt de financiële situatie op orde te brengen. Het is nu aan de bewindvoerder om te kijken wat de mogelijkheden verder zijn om een faillissement te voorkomen.”