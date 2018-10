Edison Oeuvreprijs voor Renée Fleming

De Amerikaanse sopraan Renée Fleming krijgt de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2018. Volgens de Edison Stichting, die de onderscheiding toekent, is zij een van ’s werelds meest gerenommeerde operazangeressen en erg geliefd bij het publiek.

De prijs is een erkenning voor haar enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de klassieke muziek, aldus de stichting. Fleming neemt de prijs op zondag 11 november in ontvangst. Dat doet ze in een live-uitzending van Podium Witteman op NPO 2.

De stichting roemt haar vertolking van de aria Lied Aan De Maan uit Rusalka tijdens de Edison-uitreiking in 2003. De zangeres kreeg toen een Edison voor haar album Bel Canto.